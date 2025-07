"Ça a toujours été un rêve de jouer pour l'équipe première d'Anderlecht" : les premiers mots de Camara après son retour

Ilay Camara revient à Anderlecht après son passage au Standard. Formé à Neerpede, il signe pour cinq ans et veut réussir en équipe première.

Ilay Camara fait son grand retour à Anderlecht. Le jeune belgo-sénégalais a officiellement signé pour cinq ans, jusqu’en 2030. Le Standard de Liège l’a vendu pour 4,5 millions d’euros.

Formé à Neerpede, Camara connaît déjà la maison. Parti au RWDM avant d’être prêté au Standard, il a su convaincre le club liégeois qui avait levé son option. Aujourd’hui, c’est Anderlecht qui mise sur ses progrès et veut le voir briller.

Sur les réseaux sociaux du club, Camara a partagé son émotion. "J’ai passé 4 ans à Neerpede. Ça a toujours été un rêve pour moi de jouer pour l'équipe première d'Anderlecht", a-t-il confié. Des propos que les supporters du Standard ne vont pas apprécier...

Il assure avoir beaucoup évolué depuis son départ. "Je suis devenu plus rapide, plus technique, je comprends mieux le jeu maintenant", explique-t-il. Deux saisons au plus haut niveau qui lui ont forgé un mental.

Il n’a pas manqué de saluer le nouveau maillot du club. "Je le trouve très beau, avec une vibe old-school", a-t-il lancé avec le sourire. Camara a aussi évoqué la collaboration avec Stromae et l’hommage au Grand Jojo.