C'est fait : le 9e (!) transfert du Standard devrait bel et bien partir en stage avec les Rouches

Folie acheteuse au Standard ! Marc Wilmots a bel et bien finalisé son 9e transfert du mercato estival.

Le Standard ne s'arrête plus ! Après avoir levé les options de Camara et Ayensa (et même si le premier va bientôt rejoindre Anderlecht), le Matricule 16 enchaîne les transferts : Abid, Mehssatou, Nielsen, Henry, Homawoo, Ilaimaharitra, Mohr et Pirard ont déjà rejoint le club, et le 9e transfert devrait débarquer très vite.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Rafiki Saïd (25 ans), ailier de Troyes, devrait en effet être officialisé dans les jours à venir. C'est ce qu'annoncent nos confrères de La Dernière Heure ce samedi soir.

International comorien, Rafiki Saïd couterait environ 2 millions d'euros au Standard. Selon Sudinfo, il pourrait bien être la dernière arrivée lors de ce mercato estival pour Marc Wilmots (à moins, probablement, d'un gros départ inattendu libérant du budget).

Saïd, selon le média français L'Est-Eclair, devrait signer au Standard pour une durée de 4 ans. Il était absent du match amical de l'ESTAC Troyes ce samedi et son entourage chercherait d'ores et déjà un logement en région liégeoise.

Avec Troyes, Saïd a disputé 72 matchs, inscrit 18 buts et délivré 10 passes décisives.