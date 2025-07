🎥 Thibaut Courtois sauve le Real à la dernière seconde : le geste fou qui offre un choc face au PSG

Le Real Madrid a livré un match complètement fou face à Dortmund en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, s’imposant 3-2 après une fin de match irrespirable.

Les Merengues ont pourtant démarré sur les chapeaux de roues, ouvrant le score dès la 10e minute grâce au nouveau chouchou des fans, Gonzalo Garcia. Dix minutes plus tard, Fran Garcia doublait la mise.

Mais ce Real aime se faire peur. Dortmund n’a rien lâché et a réduit l’écart en fin de match grâce à Maximilian Beier. Le Real a vite réagi avec une merveille de ciseau signé Kylian Mbappé pour le 3-1. On pensait l’affaire pliée, mais Dean Huijssen a compliqué la tâche des siens en provoquant un penalty et en se faisant expulser.

Serhou Guirassy a transformé le penalty avec rage, fracassant la lucarne de Thibaut Courtois pour ramener Dortmund à 3-2. Alors que le public retenait son souffle, Courtois a sorti un arrêt venu d’ailleurs. Il s’est envolé, tendu de tout son corps pour détourner la frappe qui prenait la direction des filets.

