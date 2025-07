La rage de Vincent Kompany après la terrible blessure de Musiala : "Je n'ai jamais été aussi en colère"

La terrible blessure de Jamal Musiala a éclipsé le match Bayern Munich - PSG à la Coupe du monde des clubs. L'entraîneur Vincent Kompany a déclaré qu'il "avait rarement été aussi en colère à la mi-temps".

Le Bayern Munich a été éliminé de la Coupe du monde des clubs par le PSG 2-0. On a assisté à un match spectaculaire, avec deux buts annulés pour le Bayern et deux cartons rouges pour le PSG.

Mais la terrible blessure de Jamal Musiala a éclipsé la rencontre. La star du Bayern revenait tout juste d’une blessure et il pourrait à nouveau être absent pendant longtemps.

L’international allemand est entré en collision avec le gardien Gianluigi Donnarumma, qui était lui-même très affecté. Sur les images, on voyait tout de suite que c’était grave. Pour l’entraîneur Vincent Kompany, c’est un énorme coup dur.

"Je n’ai jamais été aussi en colère à la mi-temps, pas contre mes joueurs. Je sais qu’il y a des choses bien plus importantes dans la vie, mais pour ces garçons c’est tout ce qu’ils ont. Quelqu’un comme Jamal vit pour ça", a-t-il déclaré sur The Mirror US.

"Il venait juste de revenir de blessure et ça arrive. On se sent impuissant. Mon sang bouillonne encore, pas à cause du résultat, ça c’est le foot. Mais parce que c’est arrivé à quelqu’un qui aime tellement ce sport", a conclu le coach belge.