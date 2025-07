Gros coup dur avant d'entamer une nouvelle saison pour ce club de Pro League : "C'est très embêtant"

Le FCV Dender a connu des débuts difficiles dans sa préparation, même si les choses s'améliorent légèrement. Mais le club devra désormais faire face à un gros problème en attaque...

Le FCV Dender s’était lourdement incliné 4-0 face au KFC Merelbeke lors d’un premier match de préparation. Mais la rencontre amicale suivante s’est nettement mieux déroulée : Dender a battu Lierse SK sur le score de 1-5.

Seul problème : les soucis s’accumulent en attaque. Bruny Nsimba était déjà blessé, et c’est désormais un deuxième attaquant qui rejoint l’infirmerie.

Mo Berte souffre en effet d’une déchirure musculaire et manquera donc le début de saison. "C’est évidemment très embêtant", a déclaré l'entraîneur Vincent Euvrard dans Het Nieuwsblad.

"Cela représente toutefois une opportunité pour Jordan Kadiri. Il a marqué et pris confiance contre Lierse, mais c’est un profil similaire à celui d’Aurélien Scheidler. Sans Nsimba et Berte, il nous manque un peu d’explosivité et de vitesse devant."

Dender a besoin de renforts offensifs, et ils devraient arriver. "Julien Gorius travaille jour et nuit, je vous rassure. On a un vrai problème devant. Si nécessaire, on devra opter pour une autre organisation tactique", conclut Euvrard.