Quatre victoires en quatre matchs : ce club de D1A est prêt pour la reprise !

La préparation de Saint-Trond se passe très bien. Les hommes de Wouter Vrancken ont remporté 4 victoires en autant de rencontres amicales !

La saison 2024-2025 de Saint-Trond a été très compliquée, au point où les Canaris se sont séparés de Felice Mazzù juste avant les Playdowns. Après avoir intronisé Wouter Vrancken, ils se sont maintenus via ces barrages pour le maintien.

Mais l'objectif des Canaris est naturellement d'éviter de se battre pour leur maintien jusqu'en fin de saison à l'avenir. Vrancken le sait, et la préparation est importante dans cette optique afin de reprendre immédiatement sur de bonnes bases.

Et visiblement, c'est bien parti. STVV a en effet tout simplement remporté ses quatre premiers matchs de préparation, avec une quatrième victoire remportée ce samedi face à Westerlo. Ferrari, Delpupo et Lambotte ont inscrit les buts trudonnaires, Haj Abdallah le but campinois (1-3).

Saint-Trond avait auparavant remporté ses matchs de préparation face à Thes Sport (D1 VV), Hasselt (D1 VV) et Zepperen (D2 VV). Notons que Adriano Bertaccini, blessé lors du match précédent face à Thes Sport, était absent.