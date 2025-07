Catastrophe pour Vincent Kompany et le Bayern Munich lors de la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs bat son plein, et si elle tient ses promesses sur le plan purement sportif, nul doute que la plupart des clubs la voient comme une compétition "mineure" par rapport aux compétitions nationales et continentales en Europe.

Autrement dit : une grave blessure lors de ce Mondial estival serait malvenue. Et malheureusement pour le Bayern Munich, il semblerait que c'est ce qui soit arrivé à Jamal Musiala, sorti blessé lors du quart de finale face au Paris Saint-Germain.

En effet, lors de la première période de ce quart de finale, un duel entre Musiala et Gianluigi Donnarumma, gardien de but du PSG, a laissé l'international allemand au sol. Musiala semble avoir été grièvement touché à la cheville.

Bayern and PSG players were left visibly upset by an injury to Jamal Musiala.



Hoping for a quick recovery 🙏 pic.twitter.com/RPFMnOL5kY