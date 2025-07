Les Francs Borains s'offrent un ailier formé à Mouscron, Zulte et Gand : "Un joueur à haut potentiel"

Buteur lors des deux premiers matchs de préparation, Arsène Wukanya a convaincu le staff des Francs Borains. Il intègre un noyau professionnel pour la première fois de sa carrière.

Contre Jemappes (0-9) et le RFC Seraing (4-1), les Francs Borains ont remporté leurs deux premiers matchs amicaux de la préparation. Deux rencontres qui ont vu le jeune Arsène Wukanya trouver le chemin des filets.

Jeune ailier belge de 18 ans, le natif de Gand est passé par Mouscron et Zulte-Waregem, avant de prendre la direction de La Gantoise. Repassé par Zulte, il s'est ensuite engagé avec les U19 de Crotone, en Italie, au mois de février.

En test aux Francs Borains depuis la reprise, Arsène Wukanya a convaincu le staff et a signé son premier contrat professionnel au RFB. Il évoluera donc en Challenger Pro League la saison prochaine.

"Arsène est un jeune joueur à haut potentiel. Lors des deux dernières semaines, il a démontré des qualités de percussion et de dribble intéressantes. Après une première expérience à l'étranger, nous sommes convaincus qu'il est prêt à intégrer un effectif professionnel et à continuer sa progression", a commenté le directeur sportif Laurent D'Affnay.

Arsène Wukanya a aussi réagi dans le communiqué du club. "J'ai été bien intégré dès le début et je me suis senti bien physiquement. Le coach a été clair dans ses consignes et j'ai pu montrer mes qualités. J'avais envie de passer un cap et d'intégrer un noyau pro. L'ambition du club m'a intéressé et le système de jeu du coach me plaît", a-t-il déclaré.