Le Club de Bruges prêt à casser sa tirelire pour un jeune talent

Le Club de Bruges s’intéresse en effet à Hugo Camberos. C’est un ailier droit mexicain de 18 ans qui évolue au Deportivo Guadalajara. Il y a récemment fait forte impression.

Le jeune ailier est estimé à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. L’international mexicain chez les jeunes souhaiterait désormais franchir un cap et partir à l’étranger.

🤯🇧🇪 BREAKING: Chivas REJECTED an offer from CLUB BRUGGE for HUGO CAMBEROS.



The 18-year-old winger still has chances to leave this summer. His contract expires in December and his desire is to play in Europe. 🇲🇽



