Un géant italien prêt à recruter Archie Brown ?

Archie Brown pourrait quitter La Gantoise cet été. L'AC Milan pense au jeune talent anglais pour remplacer Theo Hernandez.

L'AC Milan s'intéresserait de près à Archie Brown, selon les experts mercato Fabrizio Romano et Matteo Moretto. Le jeune talent anglais, qui a rejoint La Gantoise en 2023, serait l'un des candidats potentiels pour remplacer Théo Hernandez, dont le contrat expire en fin de saison.

Le natif de Birmingham vient de réaliser une saison pleine avec les Buffalos. Il a disputé un total de 43 rencontres et a même été décisif à neuf reprises. Il a marqué trois buts et délivré six assists.

Le latéral gauche est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec La Gantoise. Arrivé en provenance de Lausanne pour quatre millions d'euros, sa valeur marchande est désormais estimée à sept millions d'euros, selon Transfermarkt.

Il est cependant probable que La Gantoise en demande un petit peu plus. En cas de départ vers l'Italie, il pourrait rejoindre un autre joueur de Pro League qui semble bel et bien se tourner vers un départ dans cette équipe : Ardon Jashari.

Concernant le Suisse, le transfert traîne. Des discussions sur le montant de celui-ci sont en cours, mais la balle semble être désormais dans le camp des Brugeois. Les Milanais ne seraient pas disposés à augmenter leur offre.