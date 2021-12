Cette fois, Kouamé n'a pas marqué ce lundi, mais il a été décisif. Il parle aussi des objectifs du club et il ne se cache pas.

Christian Kouamé n'a pas marqué cette fois, mais sur la pelouse du Beerschot il a été décisif, provoquant l'expulsion de Holzhauser. "On ne s'attendait pas à cela", déclare l'attaquant après la rencontre. "Mais dans ce genre de match, il faut être présent directement dès la première minute."

C'est ce que les Anderlechtois ont fait: "On a marqué trois buts rapidement, on s'est mis en sécurité à la pause. C'est vrai que je ne marque pas, mais je suis décisif tout de même. J'ai fait ce que le coach m'a demandé: aller dans la profondeur. A la mi-temps on a dit qu'il fallait continuer e c'est ce qu'on a fait".

Mais jusqu'où peut aller Anderlecht? "On doit d'abord aller dans le top 4. On savait que les autres équipes avaient perdu des points. Maintenant, on regarde match par match et puis le but c'est de jouer les playoffs et jouer le titre de champion, c'est l'objectif du club".

Voilà qui est dit.