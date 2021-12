Eupen stagne au classement : "Pour un petit club, il est normal d'avoir des hauts et des bas"

Ce lundi soir, Eupen a chuté au Stayen contre Saint-Trond (2-0) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Après un très bon début de championnat, Eupen semble désormais être rentré dans le rang. Les Pandas stagnent en championnat et n'ont pas su confirmer la victoire en Coupe du côté de Malines mercredi dernier. La formation germanophone, 12ème avec 25 points, va maintenant se mêler à la lutte pour le maintien.

"Il nous manquait trop de joueurs aujourd'hui. Et les joueurs qui étaient sur le terrain auraient pu faire mieux. Surtout en première mi-temps, j'ai été satisfait de la deuxième mi-temps", a confié Stefan Krämer à l'issue de la rencontre. "Pour un petit club, il est normal d'avoir des hauts et des bas. Après le Nouvel An, ça va devenir sérieux", a prévenu le coach d'Eupen.