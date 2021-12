John Terry fait son retour à Chelsea !

John Terry est de retour à Chelsea ! Après plusieurs saisons passées en tant qu'adjoint à Aston Villa, va occuper un poste de consultant en coaching au sein du centre de formation des Blues, a annoncé le club dans un communiqué.

Le défenseur fait partie des légendes du club londonien. Avec Chelsea, Terry a pris part à un peu plus de 700 rencontres pour notamment cinq titres en Premier League et une Ligue des Champions.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. 🔵



