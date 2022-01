🎥 La réaction de Tarik Tissoudali après sa sélection pour la CAN

Le joueur de La Gantoise remplacera Adbe Ezzlzouli dans la sélection marocaine de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Tarik Tissoudali connaît une très bonne saison avec La Gantoise (16 buts toutes compétitions confondues) et a terminé l'année 2021 sur une note plus que positive : il a été appelé par Vahid Halilhodzic pour figurer parmi les joueurs sélectionnés pour la CAN avec le Maroc.

Une excellente nouvelle à laquelle le joueur a réagi sur les réseaux sociaux : "Je suis heureux de pouvoir disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. [...] J’ai l’opportunité de jouer avec l’Équipe A, ça me réjouit car j’ai toujours travaillé pour atteindre ce but. Je veux aider l’équipe et jouer avec le cœur. J’espère qu’on remportera la Coupe".