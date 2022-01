Saint-Trond évite les pertes et présente ses chiffres

STVV a connu une année difficile sur le plan financier et a enregistré une perte de 5 millions d'euros. Le président des Canaris, David Meekers, n'est pas inquiet à ce sujet, car une belle somme d'argent pourrait être enregistrée lors du prochain exercice financier.

La saison dernière s'est déroulée en grande partie sans supporters dans les stades. Cela a pesé lourdement sur le budget de Saint-Trond. Le président David Meekers déclare à Het Belang van Limburg que les comptes auraient été très différents s'ils avaient dû être présentés deux mois plus tard.

Il rapporte que Maximiliano Caufriez (2,5 millions d'euros), Santiago Colombatto (800 000 euros), Ilombé Mboyo (500 000 euros) et un bonus lié à la vente de Takehiro Tomiyashu (1 million d'euros) ont rapporté l'argent nécessaire, soit 4,8 millions d'euros.

Il y a également de fortes chances que les Canaris encaissent de l'argent Yuma Suzuki en janvier ou au plus tard l'été prochain. L'attaquant japonais devrait également remplir les caisses du club et devrait rapporter entre trois et cinq millions d'euros.