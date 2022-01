Jean-Louis Garcia explique pourquoi il a rejoint Seraing

Libre depuis son départ de Nancy (Ligue 2) la saison dernière, le technicien français débarque au Pairay avec la ferme intention de maintenir le club en D1A.

Jean-Louis Garcia est le nouvel entraîneur du RFC Seraing. "Je suis très heureux d'avoir rejoint le club. C'est un superbe challenge. J'avais peut-être l'opportunité de pouvoir exercer de nouveau en France du côté de la Ligue 2 ou alors d'attendre un peu, mais c'était exactement le projet qui pouvait me faire replonger directement", a confié en conférence de presse le nouveau T1 des Métallos. "Une première expérience à l'étranger avec la découverte de la Jupiler Pro League et cela décuple ma motivation. Cette association entre être performant et avoir des résultats et en même temps développer des jeunes à fort potentiel du FC Metz, c'est quelque chose qui me parle et me séduit", a souligné l'ancien coach de Lens et de Nancy.

"Je ne suis pas fou, je suis lucide"

Toutefois, le technicien français sait où il met les pieds. "Je ne suis pas fou, je suis lucide. Je connais l'ampleur de la tâche qui nous attend. L'équipe reste sur une mauvaise série et la trêve hivernale est arrivée au bon moment. Nous allons mettre en place nos principes et notre enthousiasme. Mettre nos compétences au service de l'équipe et du club. Je veux de la générosité au sein de cette équipe", a ajouté l'ancien portier qui sera accompagné de son fidèle T2 Manuel Nogueira, présent à ses côtés de puis 2004.

Marc Grosjean devrait rester dans le staff sérésien et vraisemblablement devenir T3 selon le président Mario Franchi.