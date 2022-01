Officiel: Yuma Suzuki quitte le STVV

Yuma Suzuki quitte les Trudonnaires après deux ans et demi passés au club.

Comme pressenti ce matin, Yuma Suzuki quitte bel et bien Saint-Trond. Celui qui avait eu des touches avec Anderlecht et Bruges l'été dernier retourne finalement au pays, dans le club où il a explosé, et s'engage aux Kashima Antlers.

En 71 rencontres avec le STVV, Yuma Suzuki a inscrit 26 buts et délivré six passes décisives. Le joueur de 25 ans quitte donc déjà le football européen, deux ans et demi seulement après son arrivée.