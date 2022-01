Vanhaezebrouck a choisi de ne pas annuler son stage : "J'estime que c'est plus sûr ici qu'en Belgique"

La Gantoise a rejoint l'Espagne pour son stage, et ce, malgré cinq joueurs testés positifs au Covid-19.

Hein Vanhaezebrouck et ses troupes ont rejoint Oliva en Espagne pour leur stage. Le mentor Buffalo devra faire sans Ngadeu, Tissoudali et Marreh partis à la CAN.

De plus, Bolat, Nurio, Depoitre, Bruno et Cissé sont restés en Belgique suite à un test positifs au Covid-19 : "Nous savions déjà vendredi que Depoitre et Nurio étaient positifs. Cissé avait indiqué qu'il était très malade. Nous avons fait un nouveau test rapide sur tout le monde et Bruno et Bolat ont également été positifs", explique HVH à Het Laatste Nieuws.

Vanhaezebrouck risque de devoir redessiner ses plans d'entraînement pour le stage : "Nous ne pouvons pas faire de 11 contre 11 par exemple car nous ne sommes pas assez nombreux. La moitié de l'équipe titulaire est absente, mais l'important est de préparer au mieux les joueurs qui sont ici."

Contrairement à plusieurs autres équipes, le mentor Buffalo a décidé de maintenir le stage : "Je pense que de nombreuses équipes ont annulé leurs stages à la dernière minute car elles comptent un grand nombre d'infections au Covid, et non parce qu'il y aurait ceci ou cela en Espagne. J'estime que c'est plus sûr ici que chez nous en Belgique. Nous avons un étage séparé dans l'hôtel, nous mangeons et nous nous entraînons séparément. Nous restons entre-nous. En Belgique, tout le monde est parti après l'entraînement, certains vont chez des amis, au restaurant, ils voient beaucoup plus d'autres personnes qu'ici et le risque est bien plus élevé."