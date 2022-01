Hein Vanhaezebrouck justifie le stage hivernal en Espagne : "Cela aurait été la même chose si nous étions à la maison"

Hein Vanhaezebrouck prépare actuellement la seconde partie de la saison de Gand sous le soleil espagnol. Mais le Covid-19 et les blessures font que seuls quinze joueurs de champ et trois gardiens de but sont sur le terrain d'entraînement.

Alors qu'un certain nombre de clubs belges ont annulé leur stage hivernal, La Gantoise a rallié l'Espagne avec un noyau réduit. "J'ai en effet remarqué que beaucoup d'autres clubs ont annulé leur camp d'entraînement. J'ai choisi de laisser le stage hivernal se dérouler", a expliqué Hein Vanhaezebrouck à Het Laatste Nieuws. "Je pense que c'est plus sûr ici que chez nous. En Espagne, nous avons un étage séparé dans l'hôtel, nous nous entraînons séparément et nous essayons d'éviter les interférences." Vanhaezebrouck est déjà convaincu de son plan. "En Belgique, tout le monde serait parti après l'entraînement. Ils vont chez des amis, au restaurant,... Il se peut que beaucoup de joueurs me manquent ici, mais cela aurait été la même chose si nous étions restés à la maison."