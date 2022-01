Malgré un doublé d'Onana, Lille se fait éliminer par Lens aux tirs au but

Il y avait un Derby du Nord entre Lens et le LOSC ce mardi soir en 16ème de finale de la Coupe de France. Les Dogues étaient privés de 11 joueurs (7 cas de Covid-19), dans une enceinte de Bollaert-Delelis qui peinait à faire résonner ses 5 000 spectateurs, jauge maximale oblige.

Lille a rapidement ouvert la marque. Après une frappe de Yazici, déviée sur la barre transversale par Fariñez (6e), Onana reprendra un ballon dans la surface et permettra aux siens de prendre les commandes de la rencontre (28e), 0-1. Le Diablotin ira de son doublé cinq minutes plus tard au terme d'une contre-attaque emmenée par Yazici et Bamba (33e), 0-2. Lens réagira après la pause via Fofana (67e), 1-2.

Après une fin de match où Lens a énormément poussé, avec une occasion de Saïd qui a frôlé le cadre (79e) et une transversale trouvée par Baldé (90e), le LOSC a été incapable de tuer la rencontre et pouvait notamment avoir des regrets après le poteau de Yazici (84e). Et, finalement, au bout du suspense, Fofana égalisera durant les arrêts de jeu avec l'aide du poteau (90e+5), 2-2.

Au terme d'une séance de tirs au but sous tension, Fofana, encore lui, a permis au RC Lens de l'emporter et de venir à bout de son éternel rival après avoir renversé la situation. Lens affrontera Monaco en huitième de finale.