L'Union s'impose en amical face au Cercle de Bruges (1-4)

Malgré la trêve, les Unionistes gardent la forme.

Dans le cadre du stage hivernal se déroulant au centre de Pinatar en Espagne, l'Union Saint-Gilloise et le Cercle de Bruges se rencontraient en amical.

Du côté Unioniste, Lazare, Francois et Ziani étaient titularisés, tandis que l'on retrouvait sur le banc les transfuge Koki Machida et Kacper Kozlowski.

Ce sont d'ailleurs les hommes de Felice Mazzu qui se mettent les premiers en évidence, mais le but de Lazare est annulé pour hors-jeu. Deniz Undav, le meilleur buteur de notre championnat inscrit les deux premiers buts du match, coup sur coup (36e sur pénalty et 37e), et Hotic réduit l'écart juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Mazzu décide de faire monter Kozlowski et Machida. C'est finalement ce dernier qui offrira une avance de deux buts à ses nouvelles couleurs (72e), avant que le jeune Berradi n'enfonce définitivement le clou.

Seule ombre au tableau de cette unique rencontre disputée par l'Union dans le cadre de ce stage : leur virevoltant ailier Kaoru Mitoma est sorti sur blessure.