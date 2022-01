Théo Hernandez sur la durée au Milan AC ?

Le Français se sent comme un poisson dans l'eau en Italie.

L'AC Milan tient au latéral gauche Théo Hernandez (24 ans, 16 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) ! Repris par le journaliste de The Guardian Fabrizio Romano ce samedi, le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini a évoqué des "discussions avancées" avec l'international français, sous contrat jusqu'en juin 2024, pour une prolongation, ainsi qu'avec le milieu de terrain Ismaël Bennacer (24 ans, 18 apparitions et 1 but en Serie A cette saison) et l’attaquant Rafael Leão (22 ans, 16 matchs et 5 buts en Serie A cette saison).

"Nous sommes en discussions avancées pour prolonger les contrats de Theo Hernandez et Bennacer. Nous sommes également en négociations avec Rafael Leão. (…) Notre plan est de rapidement prolonger ces trois contrats", a annoncé l’Italien. Des dossiers importants pour la formation lombarde.