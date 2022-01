Le Cameroun renverse le Burkina Faso grâce à deux pénaltys

Les hôtes, menés, ont arrachés les 3 points de la victoire grâce à un doublé de Vincent Aboubakar.

Alors que Sangaré avait profité d'une bourde d'Onana pour ouvrir le score à la surprise générale (24e), les Lions indomptables du Cameroun ont bien été aidés par deux pénaltys pour renverser le match en première période. Vincent Aboubakar (élu homme du match) trompait Hervé Koffi (Sporting de Charleroi) par deux fois (40e et 45e). Le score ne bougera plus en seconde période. Le Cameroun de Ngadeu et Fai prend la tête du groupe A, en attendant le match de ce soir entre l'Ethiopie et le Cap Vert.