Le PSG et le Real sur un coéquipier de Lukaku

Fin de contrat en juin prochain oblige, les prétendants affluent pour s'attirer l'un des meilleurs défenseurs de Premier League.

Le PSG aurait formulé une offre pour le solide défenseur allemand de Chelsea Antonio Rudiger. C'est ce que déclare Foot Mercato, en annoncant que le club parisien aurait formulé une offre de 7 millions d'euros nets par an. Néanmoins, le Real Madrid serait également sur le coup. Et même s'il s'agirait d'une offre inférieure à celle proposée par le PSG, le défenseur aurait donné sa préférence au club Merengue ! Un défenseur central de renom pour remplacer Varane et Ramos bientôt dans les rangs madrilènes ? Nous le sauront dans quelques mois...