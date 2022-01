L'EFL ne mènera pas d'enquête malgré les soupcons de faux-cas positifs à Liverpool

Les Reds ont été récemment contraints de reporter leur match de Carabao Cup contre Arsenal.

Le coronavirus fait encore et toujours parler de lui en Angleterre...Dernièrement, c'est le club de Liverpool qui a dû faire face à plusieurs cas positifs dans son noyau, raison pour laquelle la demi-finale aller contre Arsenal a été reportée. Selon Jurgen Klopp, dans des propos relayés par l'Evening Standard, parmi les cas recensés dans son équipe, nombreux d'entre eux étaient des faux-cas positifs.

"Nous avons eu la semaine dernière une véritable épidémie et cela a montré que nous avions beaucoup de faux positifs, mais les règles sont comme elles sont, donc tous ces joueurs qui sont des faux positifs n'ont pas pu jouer. Le seul vrai test positif est venu de Trent Alexander-Arnold et tous les autres étaient des faux positifs."

Malgré ces declarations, l'English Football League n'aurait pas l'intention d'enquêter sur ces cas. En effet, Liverpool aurait disposé de motifs légitimes au moment de la demande de report, ce qui empêcherait tout examen postérieur à cette décision.

Selon The Athletic, certains clubs se sont plaints de cette décision de l'EFL et veulent une enquête pour savoir quand Liverpool a découvert l'information, et si le match aller aurait pu avoir lieu. Les clubs seraient mécontents que leurs propres demandes de report en raison des cas de coronavirus aient été rejetées par l'EFL.