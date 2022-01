Maouassa déjà sur le départ du Club de Bruges?

La presse grecque annonce que le Français est sur les tablettes de l'Olympiakos.

Faitout Maouassa va-t-il quitter le Club de Bruges cet hiver dans le cadre d'un prêt? D'après le média grac Onsports, l'Olympiakos chercherait une solution pour le poste de latéral gauche et le nouveau venu au Club de Bruges est sur la liste du club grec.

Il n'est cependant pas le seul: Gédéon Kalulu (Ajaccio), Ghislain Kona (Reims) sont aussi cités pas le média de Grèce. Avec Sobol et Ricca, et le nom de Bernabei qui est cité depuis quelques heures par le média argentin, Maouassa pourrait aller en Grèce pour tenter de trouver du temps de jeu, du moins plus que les 9 rencontres jouées pour le Club cette saison.