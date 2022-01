Luka Elsner évoque les quatre renforts du Standard : "Nous espérons qu'ils vont nous faire passer un cap"

Le Standard de Liège s'est montré déjà très actif sur le marché des transferts avec quatre renforts et un départ.

Le Standard de Liège a accueilli Mathieu Cafaro, Joachim Van Damme, Gilles Dewaele et Renaud Emond durant ce mercato hivernal. "Les renforts, qui sont vraiment heureux d'être là, vont nous aider à donner à donner un état d'esprit positif. Ils ont envie de participer à la remise en valeur de cette équipe. Cela combiné à l'enthousiasme des autres joueurs qui veulent vivre une deuxième partie de saison différente nous donne de l'espoir", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

"Des leaders par l'exemple"

Le technicien franco-slovène est satisfait de ces quatre arrivées en bord de Meuse. "Cela correspond en tout point aux positions dont nous avions besoin. Au-delà de la qualité de ces recrues qui collent à ce que nous recherchions, ils ont de l'expérience et apportent des capacités athlétiques et une mentalité de ne jamais rien lâcher. Des leaders par l'exemple. Et aussi une touche technique avec l'arrivée de Mathieu Cafaro qui est un joueur capable de jouer entre les lignes, qui ne perd pas le ballon et qui est au service de ses partenaires. Ces recrues apportent un leadership et un côté compétitif sur le terrain. Nous en avions besoin", a déclaré l'ancien coach de Courtrai et de l'Union Saint-Gilloise avant d'évoquer la bonne gestion de sa direction sur le marché des transferts.

"C'est une vraie satisfaction d'avoir signé ces quatre joueurs en une semaine"

"Il faut souligner notre volonté de travailler ensemble. Avec le président Bruno Venanzi, le directeur général Alexandre Grosjean, Reginald Goreux et le staff, nous avons été toutes les 48 heures ensemble pour prendre des décisions et suivre l'évolution des dossiers. Et c'est une vraie satisfaction d'avoir signé ces quatre joueurs en une semaine. Nous avons réalisé cela ensemble. Nous ne pouvons pas être certains de la réussite de toutes ces décisions, mais nous partagions la même vision et espérons que ces joueurs vont nous faire passer un cap. Le onze de départ va être modifié. Les nouveaux renforts doivent vite s'imposer et montrer pourquoi ils sont ici. Il faut changer de dynamique et apporter ce qu'il nous manquait sur le terrain. J'ai confiance. J'espère également que ces arrivées vont élever le niveau de concurrence et que tous les joueurs vont se dire : "Soit je fais le boulot, soit c'est quelq'un d'autre qui le fera à ma place", a ajouté Luka Elsner.

Le T1 des Rouches a également fait le point sur le mercato. "Pour l'instant, les tranferts entrants sont à l'arrêt. Il pourrait y avoir une solution si nous devions faire face à des départs. Il est vrai que le noyau est assez large désormais si on compte les retours de la CAN...Le noyau est trop large", a-t-il conclu.