Ligue 1: le PSG reprend sa marche en avant

Les Parisiens et Kylian Mbappé reprennent leurs bonnes habitudes en Ligue 1.

Freiné par l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, le PSG, toujours privé de Lionel Messi et Neymar, n'a jamais tremblé contre Brest, au Parc des Princes, samedi soir.

Et c'est l'inévitable Kylian Mbappé qui a mis Paris sur la voie du succès en première période, d'une frappe puissante, à ras de sol. Thilo Kehrer a doublé la mise en seconde période et le PSG conforte sa place en tête du championnat. Les Parisiens ont 11 points d'avance sur Nice et 14 sur Marseille, qui a deux matchs de retard.