Officiel : un belge signe en Eredivisie

Retour aux Pays-Bas pour Arno Verschueren. Après son expérience au NAC Breda, il continuera sa carrière au Sparta Rotterdam, actuel 16e d'Eredivisie.

Le Belge de 24 ans sera tout d'abord prêté par son club actuel, Lommel, avant de rejoindre le Sparta en fin de saison. Il a signé un contrat le liant avec le club Néerlandais jusqu'en juin 2025.

Formé à Westerlo, puis jouant avec les U17 et U19 de l'OHL avant de revenir en pro avec Westerlo, le milieu offensif avait joué au NAC Breda entre 2016 et 2020 avant de rejoindre Lommel. Il compte 3 buts et 4 passes décisives cette saison.

Le directeur technique du club, Gerard Nijkamp, s'est exprimé sur le site du club à propos de ce transfert et de son nouveau joueur.

"Arno est un joueur polyvalent. Il peut joueur dans différentes positions au milieu du jeu et, grâce à ses capacités au niveau de la course, il peut être un maillon important entre la défense et l'attaque. Il a déjà fait ses preuves en Eredivisie par le passé, au NAC Breda, nous pensons qu'il le fera également à Rotterdam".