En tête du classement FIFA mais à la traîne au niveau des stades

On le sait il y a beaucoup de stades en Europe, dans tous les pays. Mais quels stades sont les plus agréables à pénétrer pour les supporters ? Quels sont ceux qui sont les pires ?

En Angleterre, le site Money.co.uk a réalisé une enquête concernant ces stades et a sorti deux listes : les 25 meilleurs et les 25 pires. Les cotes reprises sont celles qui ont été laissées sur des sites comme TripAdvisor, Google et Football Ground Map. Malheureusement pour nous, deux stades belges sont dans le top 10 des pires : le Jan Breydel du Club (et du Cercle) de Bruges, et le Stade Roi Baudouin.

Le stade de Empoli, club de Serie A, a reçu le pire rapport. Le Stade Carlo Castellani est dernier avec une cote de 2,9/5. Ensuite, trois clubs ont la note de 3,37 : le Balaidos Stadium du Celta, le Maksimir du Dinamo Zagreb et le Stade Roi Baudouin.

Il y a donc un autre club qui est dans les derniers de la classe : le Jan Breydel du Club de Bruges. Il reçoit la triste note de 3,5/5, tout comme le Vasil Levski National Stadium, qui reçoit les rencontres de l’équipe nationale de Bulgarie.

A l’autre bout du classement, il y a évidemment des stades qui sont à visiter pour tous les supporters d’Europe et du monde. Le Westfalenstadion du Borussia Dortmund reçoit 4,57, i lest suivi pat le Nou Camp, le Bernabeu et le tout nouveau stade de Tottenham.