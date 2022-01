Justien Odeurs claque la porte des Red Flames !

L'ex-titulaire des Red Flames en a assez : Justien Odeurs, qui avait été écartée par Ives Serneels, ne reviendra pas.

Il y a quatre mois, Justien Odeurs (24 ans) n'était pas sélectionnée par Ives Serneels pour les rencontres face au Kosovo et la Norvège, pour des raisons un peu floues - le management de la joueuse évoquait une blessure, Serneels avait évoqué des raisons sportives et physiques. Odeurs faisait son retour dans le groupe deux mois plus tard pour les matchs contre l'Arménie et la Pologne, mais la fracture semble réelle : la gardienne de but du RSC Anderlecht, habituelle titulaire de la sélection, a annoncé ce mercredi qu'elle quittait les Red Flames !

Un souci physique ? Elle répond

Odeurs dénonce les "jeux" de la fédération à son égard : "J'étais la plus forte, je devais jouer les championnats d'Europe, puis quelques semaines plus tard je n'étais même pas reprise dans le groupe", lance-t-elle dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "J'ai travaillé toute ma vie sur les critères physiques dont parlait le sélectionneur. Je ne serai jamais une planche, je devrai toujours faire attention à mon alimentation, m'entraîner plus que les autres. Je suis la même physiquement depuis des années, pourquoi d'un coup, cela n'est plus assez bon ?", s'interroge Justien Odeurs.

© photonews

En novembre dernier, l'Anderlechtoise était reprise mais n'avait pas joué, cédant sa place à Nicky Evrard, qui devenait officiellement n°1, annonçait ensuite Serneels. "J'ai eu le délic, compris qu'en fait, ils ne veulent pas continuer avec la personne que je suis. C'est bizarre après tant d'années. J'ai été très fière de jouer pour l'équipe nationale, mais ces derniers mois, c'est trop et je dois penser à moi, à ma santé mentale, pour mon emploi". Une problématique délicate, et particulièrement ardue à soulever dans le football actuel ...