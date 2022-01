🎥 Coupe du Roi : Eden Hazard sauve le Real Madrid

Au terme d'une prolongation totalement folle, la Casa Blanca valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.

En début de rencontre, les troupes de Carlo Ancelotti ont eu du mal à rentrer dans la rencontre. Après la pause, Jovic voyait sa reprise terminée sur le poteau (48e), tandis qu'une nouvelle tentative de Marcelo flirtait elle avec le montant (57e). Il fallait donc passer par la prolongation pour départager les deux équipes qui se rendaient coup pour coup avant de voir la rencontre basculer avec l'expulsion de Marcelo, dernier défenseur, et l'ouverture du score sur le coup-franc suivant, en deux temps, de Verdú (104e), 1-0.

Réduit à dix et mené au score à un peu plus de dix minutes du terme, le Real Madrid a finalement trouvé les ressources nécessaires pour totalement renverser Elche. Isco déviait sans le vouloir un tir de Caballos qui trompait le pauvre Werner (108e), 1-1. Quelques minutes plus tard, Eden Hazard devançait la mauvaise sortie du gardien adverse pour inscrire son premier but de la saison et offrir la qualification au club merengue (116e), 1-2. Le Real Madrid valide son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi.