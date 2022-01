Après plusieurs semaines de retard et une grève des joueurs, les salaires ont été payés à l'Excel Mouscron.

Pour le troisième mois consécutif, les joueurs de l'Excel Mouscron ont été payés en retard ; le noyau était parti en grève la semaine passée pour protester et a été satisfait ce jeudi puisque les paiements ont été effectués. Cette semaine, un Conseil d'Administration s'est tenu et a également confirmé au staff et aux joueurs que des repreneurs étaient proches de s'engager au Canonnier.

Comme cela avait été annoncé, le nouvel investisseur serait le groupe Strive Football, qui possède déjà le club amateur de Mandel United en Belgique.