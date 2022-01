Anderlecht remporte le Clasico en U-21

Anderlecht se déplaçait à Liège pour affronter le Standard dans le cadre du groupe A du championnat de Pro League des moins de 21 ans. Les jeunes du Sporting ont mieux fait que les pros, puisqu'ils se sont imposés sur le score de 0-3. Tous les buts ont été inscrits en première mi-temps, via Agyei (11e), Stassin (34e) et Michez (40e).

Dans l'autre match de la journée, l'Antwerp s'est lourdement incliné face à Genk (1-4).

Yes. 0-3 dans le Clasico pour les U21. Well done, boys. 🟣⚪ #STAAND pic.twitter.com/rrPl8oXmj8