Dominik Thalhammer impressionne avec le Cercle : "Crucial de convaincre les joueurs de presser"

Le licenciement d'Yves Vanderhaeghe et la nomination de Dominik Thalhammer au Cercle ont fait grand bruit. Mais deux mois plus tard, l'Autrichien est loué pour ses résultats et son bilan.

Le Cercle de Bruges est sur une très bonne lancée. Les Vert et Noir affichent un très beau bilan de 21 points sur 24 et se rendra au Lotto Park mercredi soir. Dominik Thalhammer n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour mettre en place son style de jeu intense, avec beaucoup de pressing et de sprints au Cercle. "Il y avait déjà une idée, nous avons travaillé sur les détails. Ce serait une mauvaise idée de tout changer tout de suite", a déclaré Thalhammer à Het Nieuwsblad.

"Il est crucial de convaincre les joueurs pourquoi ils doivent sprinter ou presser dans certaines circonstances. Tous les entraîneurs disent ce que les joueurs doivent faire. Les bons entraîneurs leur disent aussi comment s'y prendre. Ce sont les meilleurs entraîneurs, comme Klopp ou Guardiola, qui disent pourquoi les joueurs doivent faire quelque chose."

"Nous faisons des exercices pendant seulement 45 secondes, mais à pleine intensité. C'est bien plus important que la quantité. Les données concernant le nombre de sprints, la course à grande vitesse et le pressing se sont toutes améliorées récemment. L'objectif reste de marquer 36 points et de nous sauver. Nous devons admettre que nous nous sommes bien préparés ces dernières semaines", a conclu Thalhammer.