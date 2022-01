Marseille veut profiter de la situation délicate d'un joueur de Montpellier

L'Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts.

Pablo Longoria raffole des bonnes affaires. Et la situation délicate de Junior Sambia (25 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison) à Montpellier n’a évidemment pas échappé au président de l’Olympique de Marseille : le polyvalent latéral arrive en fin de contrat, et s’il n’est pas contre l’idée de prolonger, ses dirigeants rechignent à lui accorder un salaire de cadre, lui qui évolue pourtant dans l’Hérault depuis 2017.

Les négociations se poursuivent avec la direction, mais la porte du départ pourrait tout de même s’ouvrir avant lundi, jour de la fermeture du mercato. Et selon L’Équipe, donc, l’OM garde un œil sur celui qui avait failli rejoindre Monaco l’été dernier. Face à l’interdiction de recrutement décidée par la FIFA à partir de l’été prochain, la formation marseillaise serait bien avisée de passer à l’action dès cet hiver.