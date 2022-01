Radja Nainggolan donne raison à ses détracteurs

L'ancien Diable rouge a une mauvaise réputation... qu'il est en train de justifier semaine après semaine.

Radja Nainggolan est un joueur qui a une belle carrière. La Roma, l’Inter, les Diables Rouges : il est un joueur connu, reconnu qui a connu de belles heures en Serie A. du coup, avec son expérience il se doit d’être maintenant un guide pour ses coéquipiers, que ce soit dans son comportement ou dans le jeu de Priske.

Mais il est malheureusement dommage de constater que ce n’est pas le cas. Sur le terrain tout d’abord : le joueur est arrivé hors de forme et il aura fallut très longtemps pour le retrouver plus ou moins fit sur nos pelouses. Ensuite, peu importe sa position c’est-à-dire en 6 ou bien en 8, le joueur n’a pas assez d’impact sur le jeu. Seulement 2 buts et une passe décisive en 16 rencontres, c’est compliqué.

Le vrai problème, c’est qu’on parle plus de lui pour ses frasques que pour ses prestations. Il y a eu son excès de vitesse, puis une interview décapante à propos de plusieurs choses dans notre championnat : la qualité des supporters des Diables, Martinez, Noa Lang. Enfin, ce mardi, il s’en est pris au staff de STVV, puis à l’arbitre, puis à son propre staff.

Depuis des années, il est qualifié d’ingérable par certains, et malheureusement ces derniers temps il démontre assez souvent que ces personnes avaient raison. S’il ne veut pas laisser une mauvaise impression sur sa fin de carrière, il devrait changer son fusil d’épaule car non seulement il ne s’aide pas, mais il n’aide pas non plus son équipe à réaliser ses objectifs.