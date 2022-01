L'Iran, avec Gholizadeh, bat l'Irak et se qualifie pour la Coupe du Monde

L'Iran s'est imposé aujourd'hui face à l'Iraq (1-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. C'est l'attaquant de Porto, Mehdi Taremi, qui a inscrit le seul but du match. Ali Gholizadeh (Charleroi) était titulaire et a joué tout le match. Alireza Beiranvand (prêté à Boavista par l'Antwerp) et Kaveh Rezaei (OHL) étaient sur le banc.

Grâce à cette victoire, l'Iran est assurée de finir à l'une des deux premières places du groupe A du troisième tour des qualifications de la zone ACF. L'Iran, deuxième nation qualifiée de la zone Asie, après le pays hôte le Qatar, participera donc pour la 6e fois de son histoire à une Coupe du Monde, la 3e fois consécutive.

