Le Mondial 2022 s'éloigne pour le Chili, battu par l'Argentine

L'Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2022, n'a pas pour autant laissé filer son match face au Chili.

On ne pourra pas accuser l'Albiceleste d'avoir faussé la compétition : l'Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2022, se déplaçait chez un Chili qui avait grand besoin d'une victoire pour encore croire à une qualification. La Roja est en effet 7e de la zone CONMEBOL, un point derrière la Colombie et le Pérou qui doivent s'affronter et deux derrière l'Uruguay.

Dès la 9e minute, Angel Di Maria mettait l'Argentine aux commandes d'une jolie frappe enroulée. Le jeune talent de Blackburn Ben Brereton égalisera à la 20e, mais Lautaro Martinez fera 1-2 à la 34e et le score ne bougera plus malgré une grosse pression chilienne en fin de rencontre. Il faudra désormais un miracle au Chili.

Eliminatoria Conmebol

Gol de Argentina 🇦🇷

Angel Di Maria ⚽



pic.twitter.com/I3R67OuMeJ — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) January 28, 2022

{INSERT_RANKING}