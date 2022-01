Liverpool va piquer une piste de Tottenham

Les deux clubs se disputent le même joueur.

Très actif sur le dossier Luis Diaz (25 ans, 30 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) ces derniers jours, Tottenham va devoir se faire une raison. Alors qu’ils ont proposé jusqu’à 45 millions d'euros, plus 10 M€ de bonus, pour l’ailier colombien, les Spurs ne sont pas parvenus à faire flancher les dirigeants du FC Porto. Contrairement à Liverpool !

D’après le média The Atheltic, les Reds ont pris l’avantage dans ce dossier et un accord entre les deux clubs est attendu d’ici à lundi soir, date de la clôture du mercato, à hauteur de 60 M€. Un montant tout de même nettement inférieur aux 80 M€ de la clause libératoire du Cafetero et une recrue d’avenir pour renforcer une attaque qui prend de l’âge.