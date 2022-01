Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/01: Hazard - Oularé - Lamkel Ze

Obbi Oulare devrait rejoindre le RWDM

Le RWDM se renforce particulièrement cet hiver, et avec des noms connus : alors que Kylian Hazard est annoncé, un certain Obbi Oulare pourrait également débarquer ! (Lire la suite)

Didier Lamkel Zé cité en Russie, au FK Khimki

Didier Lamkel Zé is sinds de winterstop terug in Antwerpen, maar Antwerp heeft geen interesse om hem nog op te nemen in de wedstrijdkern. Het Russische FK Khimki kan mogelijks soelaas brengen. (Lire la suite)

Kylian Hazard va rebondir au RWDM après des mois de galère au Cercle de Bruges

Relégué dans le noyau B du Cercle de Bruges depuis un an maintenant, Kylian Hazard va rebondir en D1B. (Lire la suite)