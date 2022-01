Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/01: Brahimi - Nyom

Allan Nyom signe à Leganés

Après avoir résilié son contrat avec Getafe, Allan Nyom ne quitte pas la banlieue madrilène puisque le latéral droit camerounais signe un contrat d'un et demi avec le 18e de la deuxième division espagnole.

🖊️ FICHAJE | El C.D. Leganés se refuerza con la llegada de Allan Nyom.



➡️ https://t.co/bOFnBpioDA#BienvenidoNyom pic.twitter.com/FbqqQ0Y9Bg — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 28, 2022

Billal Brahimi rejoint l'OGC Nice

Billal Brahimi quitte l'Angers SCO, qu'il a rejoint l'été dernier, et signe en faveur de l'OGC Nice pour un montant évalué à un peu plus de 10 millions d'euros selon la presse française. L'ailier gauche franco-algérien évoluera dans le quatrième club français de sa carrière après Reims, Le Mans et Angers.

"Puissant, technique et doté d’une grosse capacité de projection vers l’avant, Brahimi a fait ses classes en Angleterre, dans l’académie de Middlesbrough. Revenu dans l’Hexagone à Reims en 2019, il explose la saison passée au Mans, en National, où il est prêté. Dans la Sarthe, il inscrit 12 buts et délivre 10 passes décisives en 34 rencontres. Brahimi s’apprête désormais à porter le maillot rouge et noir, sous les ordres de Christophe Galtier. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !", peut-on lire dans le communiqué.

Cristian Oliva quitte Cagliari

Le milieu de terrain uruguayen Cristian Oliva résilie son contrat avec Cagliari, actuel 18 de Serie A. "Arrivé en Sardaigne en janvier 2019, il quitte Cagliari après avoir totalisé 30 apparitions et 2 buts avec le maillot des Rossoblù, dont celui, décisif, de la victoire à l'extérieur contre l'Atalanta en novembre 2019. Le Club souhaite à Christian le meilleur pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué.

Wolverhampton s'offre un jeune espoir sud-coréen

Wolverhampton a officialisé ce vendredi soir l'arrivée de l'ailier international sud-coréen Sang-bin Jung (19 ans) en provenance des Suwon Bluewings. Il est prêté dans la foulée à Grasshoppers, pensionnaire de l'élite suisse