Kylian Hazard va rebondir en D1B après des mois de galère au Cercle de Bruges

Relégué dans le noyau B du Cercle de Bruges depuis un an maintenant, Kylian Hazard va rebondir en D1B.

Enfin la libération pour Kylian Hazard (26 ans) : après avoir perdu un an dans le noyau B du Cercle de Bruges, écarté sur décision de la direction des Groen & Zwart, le cadet d'Eden et Thorgan va rebondir en D1B. D'après les informations de La Dernière Heure, Hazard va en effet signer au RWDM, club le plus actif cet hiver dans l'antichambre de l'élite.

Hazard était arrivé en 2018 au Cercle de Bruges en provenance de la réserve de Chelsea, d'abord en prêt, puis à titre définitif. Il compte en tout 68 matchs sous la vareuse brugeoise, pour 6 buts et 7 passes décisives. Auparavant, il avait lancé sa carrière professionnelle en Hongrie, à Ujpest.