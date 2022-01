Didier Lamkel Zé vers ... la Russie ?

Didier Lamkel Zé est toujours à l'Antwerp, et ne sera finalement pas prêté en Belgique. La lanterne rouge du championnat russe, le FK Khimki, semblerait intéressée ...

Didier Lamkel Zé a jusque demain pour trouver une solution et quitter l'Antwerp. Et d'après la Gazet van Antwerpen, le turbulent camerounais aurait une option ... en Russie. Pas au sommet du classement : le club intéressé serait le FK Khimki, club de la banlieue de Moscou et lanterne rouge du championnat. Khimki souhaiterait louer Lamkel Zé sans option d'achat.

Le joueur lui-même serait ouvert à un départ pour la D1 russe, où il devra aider Khimki à rattraper ses 5 points de retard sur le premier non-relégable. Prêté en première partie de saison à DAC, en Slovaquie, Didier Lamkel Zé est revenu plus tôt que prévu et était cité cette fois à OHL, mais la direction louvaniste aurait finalement abandonné la piste. La réputation du joueur n'est plus à faire ...