Un ancien du Standard vers le RWDM !

Le RWDM se renforce particulièrement cet hiver, et avec des noms connus : alors que Kylian Hazard est annoncé, un certain Obbi Oulare pourrait également débarquer !

Obbi Oulare (26 ans) ne joue pas ou presque à Barnsley, où il évolue depuis l'été dernier et sa signature en provenance du Standard. L'attaquant belge ne compte que deux petites apparitions cette saison en Championship et devrait ainsi revenir en Belgique pour se relancer : d'après les informations de Sudpresse, Oulare serait proche de signer au RWDM !

Le club de Molenbeek, qui a déjà fait signer Igor De Camargo cet hiver et serait proche d'accueillir Kylian Hazard, continuerait ainsi de se relancer avec un ancien de notre championnat. Obbi Oulare compte 42 rencontres sous les couleurs du Standard (5 buts) et avait auparavant 39 matchs pour Bruges (9 buts), 16 matchs pour l'Antwerp (3 buts) et 11 matchs pour Zulte Waregem (1 but).