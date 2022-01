La dernière chance de Waasland-Beveren?

Le choc au sommet de ce dimanche en D1B fera office de dernière chance pour les Waaslandiens.

Waasland-Beveren et Westerlo avaient, au début de la saison, la même ambition: retrouver la D1A le plus vite possible. Mais les Campinois de De Roeck sont pour le moment au-dessus du lot. Avec 10 points d'avance et un match en moins (à Deinze), l'actuel leader a l'occasion de frapper un grand coup.

En effet, en cas de victoire ce dimanche en fin d'après-midi sur la pelouse du Freethiel et ce serait le boulevard pour Westerlo, dont la fin de saison ressemblerait dès lors à celle de l'Union lors de son sacre en D1B.

La pression est donc sur Waasland-Beveren, car avec un tel écart à 11 journées de la fin, le club relégué en barrages la saison dernière devrait dès lors batailler avec le RWDM pour cette fameuse place contre le 17ème de D1A.

Bref, cette rencontre pourrait réellement déjà être décisive et envoyer Westerlo sur une voie royale.