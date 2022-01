Van De Beek a choisi son club et ce ne sera pas Aston Villa

Le Néerlandais doit quitter Manchester United pour avoir du temps de jeu.

Sur le départ de Manchester United sur ce mercato d'hiver, le milieu de terrain Donny van de Beek (24 ans, 8 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) se retrouvait courtisé avec insistance par Crystal Palace et Everton. Et entre les deux formations de Premier League, l'international néerlandais a décidé d'opter pour les Toffees, d'après les informations du média britannique Sky Sports ce dimanche.

En échec chez les Red Devils depuis son arrivée pour 39 millions d'euros lors de l'été 2020, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam va tenter de relancer sa carrière dans le cadre d'un prêt sans option d'achat au sein du club de la ville de Liverpool. Une belle recrue pour le futur entraîneur d'Everton Frank Lampard ?