Officiel : Frank Lampard est le nouveau coach d'Everton

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré presque tout le long de ce mercato hivernal. Après le licenciement de Rafael Benitez et la nomination de Duncan Ferguson en tant qu'intérimaire, les Toffees se sont hâtés à dénicher un nouvel entraîneur principal. Essuyant plusieurs refus, notamment celui de Wayne Rooney, ils ont finalement trouvé en Frank Lampard le profil pour reprendre les rênes d'une équipe qui végète à la 16e place du classement de Premier League.

Lampard reprend ainsi du service, lui qui était libre depuis son éviction de Chelsea en début d'année 2021. Il a signé un contrat de deux ans et demi.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.