Ousmane Dembélé ne quittera finalement pas le FC Barcelone

La situation compliquée d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone ne se décantera finalement pas cet hiver. L'ailier international français restera au club, annonce le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, précisant que Dembélé n'avait été "proche de signer dans aucun club" ces derniers jours. Le PSG, Arsenal, Manchester United, Tottenham et Chelsea avaient tous été cités, mais les discussions ont à peine été entamées avec certains de ces clubs, sans qu'un accord soit trouvé, et ManU n'a même "jamais été intéressé".

