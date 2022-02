Brian Priske préface le match contre Courtrai : "Nous ne devons pas encore penser à l'Union"

Avant de jouer face au leader ce week-end, l'Antwerp aura une revanche à prendre face à Courtrai.

Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, Brian Priske s'est exprimé quant au match qui attend ses hommes face au KV Courtrai (mercredi, 18h45).

Pour lui, il faut se concentrer sur un seul match à la fois, et ne pas penser au prochain choc qui attend le Great Old face à l'Union Saint-Gilloise. "Nous ne devons pas encore penser au match contre l'Union. Si l'on se concentre trop dessus, c'est garanti que cela n'ira pas mercredi."

Quant au fait que l'Antwerp, 3e, peut partiellement rattrapper son retard sur le leader s'il réalise le 6 sur 6 prochainement, le coach danois a voulu se montrer pragmatique. "C'est vrai qu'avec deux victoires on se rapprocherait, mais je ne veux pas me poser des questions hypothétiques. Je ne suis pas préoccupé par le fait de réaliser un 6 sur 6. Je ne suis concerné que par ramener les trois points mercredi. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs : le match contre Courtrai, ça doit être le plus important de leur carrière."

Courtrai, un adversaire qui avait battu l'Antwerp au match aller et que Priske ne sous-estime pas. "Courtrai a une bonne équipe. Ils ont donné du fil à retordre au Club de Bruges. Surtout en attaque, ils ne doivent pas être sous-estimés. Avec Faiz Selemani, ils ont l'un des meilleurs joueurs du championnat belge à ce poste."